Российское исследовательское судно успешно завершило поход в более чем 50000 морских миль



Первый за время службы вошедшего 3 года в строй ВМФ России судна проекта 22010 «Янтарь» 11-месячный поход завершен. Современное океанографическое исследовательское судно выполнило насыщенную программу по изучению океанов, в том числе с использованием глубоководных беспилотников и обитаемых подводных аппаратов.

«Янтарь» во время своего похода также принял участие в поисках пропавшей лодки ВМФ Аргентины «Сан Хуан», обследовав более 6000 квадратных километров океана.

Проект 22010 разработан в ЦМКБ «Алмаз» в Санкт-Петербурге, судно построено в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Главного управления глубоководных исследований Российского военно-морского флота. 108-метровое судно имеет водоизмещение около 5200 тонн. Экипаж «Янтаря» составляет около 50 человек. Это судно нового поколения, который по своим характеристикам и возможностям существенно превосходит корабли советского океанического флота. Согласно оценкам разработчиков, по своему комплексу технических средств головное судное «Янтарь» не имеет аналогов в мире. На основании первых лет эксплуатации головного судна проекта 22010 будет принято решение о продолжении серии.

Имеются данные о нахождении на борту океанографического судна обитаемых глубоководных аппаратов проекта 16810 и проекта 16811, способных погружаться на глубины до 6 – 6,27 км и поднимать на поверхность предметы массой до 200 кг.

Завершение длительного дальнего похода «Янтаря» в Североморск совпало с завершением миссии еще одного русского океанографического исследовательского судна предыдущего поколения «Адмирал Владимирский», который прибыл из тропических широт в Кронштадт.