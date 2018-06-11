Новая российская сеялка из Омска – альтернатива американским аналогам



Разработанный и запущенный в производство на государственном предприятии «Омский экспериментальный завод» модульный посевной комплекс SOWER 3,6М вызвал интерес специалистов в сфере АПК. Это первая в России сеялка, способная заместить комплексы из США и Аргентины, которым до этого не было альтернативы на нашем рынке.

По данным завода, SOWER 3,6М – это универсальная зерновая сеялка, предназначенная для посева не только зерновых, зернобобовых, но и мелкосеменных культур и трав. Рабочий орган комплекса – двухдисковый сошник с опорным прихватывающим колесом атмосферного давления. Каждый сошничок сеялки имеет индивидуальное колесико, что позволяет регулировать глубину заделки семян с точностью до сантиметра: зерно вне зависимости от неровностей поля высевается на одну необходимую глубину. Еще одна инновация в этой модели сеялки – бесступенчатый вариатор, который с легкостью регулирует норму высева от 2-х до 200 кг/га. Аграриям также пришлось по душе еще одно конструктивное решение, примененное в омском SOWER 3,6М, – современная схема бокового прицепного устройства, которая позволяет удобную транспортировку агрегата из двух и более сеялок на сцепке.

Когда-то в Омске в годы СССР выпускали сеялки СЗП, у которых была маленькая емкость. В новом посевном комплексе такого недостатка нет: здесь заложен большой объем для семян, а значит, техника будет работать с минимумом простоев и дополнительных временных затрат. Цена SOWER 3,6 М вполне доступная и выгодная в сравнении с зарубежными аналогами – 930-980 тысяч рублей.

Добавим, что «Омский экспериментальный завод» является государственным агромашиностроительным предприятием. Завод разрабатывает и выпускает качественную современную сельхозтехнику, приобретение которой сейчас поддерживается по программам субсидирования агросферы.

На фото: работа нового российского посевного комплекса SOWER 3,6М вместе с культиватором Степняк КС-7.4. Май 2018 года, Новосибирская область.