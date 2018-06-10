Новейший российский цельнокомпозитный самолет Байкал будут собирать в Улан-Удэ



Глава российского Минпромторга Денис Мантуров объявил об окончательном выборе производственной площадки по развертыванию серийной сборки самолета-сменщика Ан-2 – «Байкал» (такое название получил цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС, созданный в Новосибирске и впервые полетевший в 2017 году). Производить машину будут в Улан-Удэ: первые опытные образцы местной сборки рассчитывают представить в 2020 году.

В России много лет продолжаются разговоры, быть или не быть новому самолету, который придет на замену Ан-2. Проект Ан-3Т в Омске встал из-за отсутствия грамотного подхода, а разнообразные версии ремоторизации и модернизации вырабатывающего свой ресурс парка Ан-2 не решают проблемы в целом. Стране необходим новый, современный, экономичный легкий самолет для местных перевозок, особенно, в условиях Севера.

Неслучайно проект самолета ТВС-2ДТС, созданный в середине 2010-х годах в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина в Новосибирске заинтересовал многих эксплуатантов Ан-2.

Речь идет о машине, в которой использованы композитные материалы для снижения массы и улучшения летных характеристик. Первый ее прототип начал полеты в прошлом году и уже показал отличные результаты. В том числе беспосадочный полет из Новосибирска в Москву и обратно. Отмечается также, что новая машина, которая получила название «Байкал», обладает максмимальной дальностью до 4500 (!) км, а ее крейсерская скорость составляет 350 км/ч. С нагрузкой в 3,5 тонны русский композитный биплан 21 века летает на 1200 км.

Основным пунктом критики данного проекта была его высокая цена и импортный силовой агрегат. Но теперь объявлено, что при серийно сборке в Улан-Удэ цена будет снижена, а мотор будет серьезно локализован в России.

Планы по сборке «Байкалов» сейчас выглядят так. В Новосибирске и Улан-Удэ соберут в 2019 году еще 2 опытных самолета, в 2020 году сборка опытной серии будет уже целиком вестись в Улан-Удэ, а в 2021 году после завершения сертификации стартует серийная сборка. Сегодня уже есть первый заказ на 200 «Байкалов» от российского оператора авиаперевозок на Крайнем Севере нашей страны.