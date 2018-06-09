Русские комбайны впервые проданы на рынке ЮАР



На аграрной международной выставке Nampo Harvest Day в Южно-Африканской республике отечественный производитель комбайнов и сельхозтехники Ростсельмаш успешно представил комбайны TORUM 785 и ACROS 595, трактор RSM 2375, тандемную дисковую борону DX-850/880 и жатку Argus. Вся показанная техника была продана местным фермерам.

Также на мероприятии в ЮАР представители Кении выразили заинтересованность в покупке новых российских комбайнов. По итогам выставки было отмечено, что Россия сегодня представляет сельхозтехнику высокого технического уровня, которая полностью конкурентоспособна со всеми ведущими мировыми производителями.

За последнее время Ростсельмаш продолжил продвижение на рынки разных стран мира: Германии, Болгарии, Монголии и других государств. На недавнем показе в Германии кормоуборочные комбайны RSM1403 приятно удивили европейских аграриев своей эффективностью. А принимающая сторона – хозяйство Agrar GmbH Oldisleben – подтвердила отличные характеристики уже купленных ранее немецкими фермерами комбайнов Ростсельмаша RSM 161 и TORUM 770.