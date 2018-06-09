Первый массовый процессор Байкал получил наименование BE-T1000 и продается за 3990 рублей



Российская компания «Байкал Электроникс» продолжает в 2018 году плановый вывод на розничный рынок серийных процессоров отечественной разработки серии «Байкал-Т1». С июня процессор архитектуры MIPS, получивший обозначение BE-T1000, может купить любой желающий в онлайн-магазине «Чип и Дип».

Как говорят представители предприятия-разработчика российских процессоров, на данном этапе стоит одна цель: снизить для разработчиков стоимость вхождения в проекты. С момента выпуска промышленной партии процессоров в «Байкал Электроникс» провели большую работу и сейчас можно констатировать, что с точки зрения экосистемы у компании всё готово для поддержки проектирования: от лаборатории на базе ВМК МГУ, где можно «попробовать процессор на вкус», до простой покупки процессора и отладочной платы для создания прототипов устройств».

Как уже писала «Техносфера» ранее, в апреле этого года через тот же онлайн-магазин разработчики «Байкалов» предложили впервые для продажи всем заинтересованным отладочные платы BFK 3.1 по цене 39900 рублей. Сейчас уже собраны первые отзывы потенциальных разработчиков устройств на базе процессоров «Байкал».

«Байкал» - вторая российская ветка процессоров, развивающаяся в своей нише (архитектура MIPS) относительно недавно и пока не конкурирующая с первым отечественным разработчиком – МЦСТ (процессоры «Эльбрус»). Компания «Байкал Электроникс» анонсировала появление процессоров другой архитектуры – ARM.