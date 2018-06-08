Инженеры из Омска и Ярославля стали лучшими на чемпионате профмастерства Росэлектроники



4-8 июня в столице России в Московском политехническом университете холдинг «Росэлектроника» (входит в государственную корпорацию «Ростех») провел III корпоративный чемпионат профессионального мастерства в компетенциях «Электроника» и «Инженерный дизайн CAD» по стандартам WorldSkills. В нем приняли участие 25 участников и 18 экспертов из 16 российских предприятий.

Победителем в компетенции «Инженерный дизайн CAD» стал ведущий инженер-конструктор АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (ОНИИП) Евгений Царегородцев. Второе место занял инженер-конструктор АО «Радиозавод» (Пенза) Сергей Салюков. Замкнул тройку призеров старший конструктор АО «Концерн «Созвездие» (Воронеж) Дмитрий Кривцов.

В компетенции «Электроника» лучшим признан инженер-конструктор 3 категории ПАО «Ярославский радиозавод» Владислав Набилков. Второе и третье места заняли инженер-схемотехник АО «Оптрон» (Москва) Кирилл Грезин и старший конструктор АО «Концерн «Созвездие» Артем Чиликин.

Добавим, что спонсорами III чемпионата профессионального мастерства стали российские предприятия ВПК: АО «Радиозавод», АО «Концерн «Вега», АО «НПП «Алмаз», АО «НПП «Салют» и АО «Завод полупроводниковых приборов». Победителям нынешних соревнований уже в июле предстоит выступить на корпоративном чемпионате госкорпорации «Ростех», чтобы получить шанс стать участником WorldSkills Hi–Tech 2018 и занять призовое место в одной из двух компетенций.

Далее в 2018 году молодых профессионалов ожидает форум «Инженеры будущего», который стартует 10 июля в Ульяновской области. Там подведут итоги конкурса «Радиоэлектроника будущего». На форуме «Росэлектронику» будет представлять объединенная команда с опорными вузами. В октябре на форуме «Микроэлектроника - 2018» пройдет «Фестиваль инноваций», а в конце года будут определены победители всероссийского конкурса «IT-Прорыв»».