Президент России подтвердил разработку новой ракеты-носителя и глобального российского спутникового интернета

Во время «прямой линии» 7 июня глава государства коснулся темы российской космической программы. В частности, говоря о программах по дальнему космосу, Путин назвал сроки запуска новой ракеты-носителя (2022 год в беспилотном режиме) и подтвердил ранее анонсированное развертывание российской глобальной космической системы связи.

Говоря о космической отрасли, Президент России отметил, что в нашей стране имеется программа «Сфера», которая «предполагает запуск на ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Качество связи будет такое, что сможет, по сути, заменить кабельную связь и по качеству и по охвату всей территории будет не хуже, но должна быть дешевле и доступнее. Это в целом может привести к абсолютной революции в сфере связи».

Ранее сообщалось, что Россия разрабатывает спутниковую систему связи «Эфир», которая должна состоять из 300 спутников. По имеющейся информации, «Сфера» - является доработанным вариантом проекта «Эфир».

Также главой государства отмечено, что космодром Восточный получит дальнейшее развитие, а у России и США возможно состоится совместный проект по исследованию Венеры.