Российская программная платформа Альт Линукс полностью адаптирована под ПК на процессорах Эльбрус



Отечественный разработчик программного обеспечения «Базальт СПО» сообщила о выпуске полноценного дистрибутива операционной системы «Альт Линукс» для российских компьютеров и серверов на базе процессоров МЦСТ «Эльбрус». Теперь на «эльбрусах» можно запускать огромное количество пользовательских и специализированных программ для самых разных пользователей.

При этом об отказе от оригинальной ОС «Эльбрус» речи не идет: она остается для тех заказчиков, кому она нужна, а появление полноценного «Альт Линкуса» на платформе «Эльбрус» позволяет серьезно расширить ряды пользователей российских компьютеров. Пока это организации, но теперь их число расширяется: разработчики, в частности, говорят о системе образования.

Сообщается также, что все программное обеспечение работает в основном режиме процессора (в двоичных кодах «Эльбрус»), что обеспечивает более высокую производительность по сравнению с режимом бинарной трансляции, который позволяет запускать программы, собранные под процессоры стандартной архитектуры x86. «Альт Линукс» уже успешно опробован на 4-ядерных и 8-ядерных версиях «Эльбрусов».