Первый Ту-204-300 для Центра подготовки космонавтов находится на летных испытаниях



Ту-204-300, переоборудованный из пассажирского самолета в Ульяновске по заказу Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» в конце мая вышел на летные испытания. Машина получила имя «Сергей Королев».

Второй аналогичный борт – «Юрий Гагарин» должен приступить к летным испытаниям чуть позже. Оба воздушных судна изначально были предназначены для беспосадочных полетов российских космонавтов и обслуживающего их персонала из Подмосковья на новый космодром Восточный. Их переоборудование заказали еще в 2014 году, но скорость работ была невысокой по причине общего сдвига сроков программы пусков с Восточного.

Добавим, что оба Ту-204-300 выпущены в 2008 году, но эксплуатировались не более 5 лет под флагом авиакомпании «Владивосток Авиа», и в дальнейшем не летали, ожидая нового эксплуатанта.