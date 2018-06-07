Показана новая российская система хранения данных Raidix RAIN Эльбрус



Разработчики из Санкт-Петербурга (компания «Рэйдикс») представила готовое решение для распределенного хранения данных на базе отечественных серверных платформ на процессорах МЦСТ «Эльбрус». СХД «Raidix RAIN Эльбрус» создали вместе с легендарным Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, концерн «Автоматика», «Ростех») при поддержке Минпромторга РФ.

Сейчас заказчикам представляется система на 4-ядерных «Эльбрус-4С», готовится ее более мощный аналог на 8-ядерных «Эльбрус-8С». Новая СХД спроектирована для работы с большими объемами данных (в том числе хранение медиаконтента, данных видеонаблюдения, результатов высокопроизводительных вычислений). Сами разработчики описывают свою систему как более производительного конкурента американской Ceph.

Также в новой СХД реализованы уникальные запатентованные российские технологии Erasure Coding, позволяющие получить производительность, сравнимую с зеркалированными конфигурациями как при случайной, так и при последовательной нагрузке. Обеспечивается заданный уровень отказоустойчивости и значительно увеличивается полезная емкость, а накладные расходы составляют не более 30% сырой емкости хранилищ.