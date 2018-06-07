Состоялся автопробег грузовиков Россия-Китай с отечественными терминалами Omnicomm Optim



"Техносфера. Россия" рассказывает об 11 днях международного автопробега между нашей страной и Китаем, прошедшего с 18 по 29 мая 2018 года. Фуры из России, оснащённые отечественными бортовыми терминалами Omnicomm Optim, успешно проложили новый маршрут Далянь-Новосибирск в рамках развития транспортного коридора из Азии в Европу.

За рулём – опытный экипаж, на повестке – международная миссия, а за окном – живописные пейзажи. Пробег из северо-восточной провинции КНР Ляонин до крупнейшего российского города в Сибири призван наладить дальнее грузовое автомобильное сообщение между двумя странами. Каждый перевозчик в ходе данного рейса осуществил тестовую доставку грузов от поставщика до заказчика по принципу «от двери до двери». Так, российский участник пробега, грузовой FTL-перевозчик Globaltruck, доставил в Китай на рефрижераторах партию мороженого, а обратно в Россию привёз партию фруктов и овощей.

До начала пробега дилером «Омникомм Урал» на две российские грузовые фуры были установлены бортовые терминалы Omnicomm Optim. Выехав из китайского города Далянь, колонна преодолела более 2000 километров по территории КНР, проследовав через Маньчжурию на территорию России.

Денис Скороспелов, исполнительный директор компании Globaltruck:

«В кратчайшие сроки специалистами Omnicomm на наши реф-фуры были установлены навигационные терминалы и специальное, не используемое в серийном производстве программное обеспечение, благодаря которому мы и смогли непрерывно контролировать местонахождение и техническое состояние грузового транспорта на территории Китая. Благодарим за оперативность и индивидуальный подход!».

Спустя двое суток колонна пересекла границу с Россией через пункт пропуска в Забайкальске, и вот она, родная земля: Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово. Наиболее сложный и живописный участок маршрута прошёл по серпантинной горной дороге. Два населённых пункта, Иркутск и Култук, разделяют 98 километров трассы Р-258 «Байкал», в народе именуемой Култукским трактом. Култукский тракт, с его изгибами, крутыми подъёмами и спусками, считается одной из самых опасных дорог не только Сибири, но и России. Именно здесь расположен печально известный «тёщин язык» – закрытый серпантинный поворот на 180 градусов. Горный перевал – это настоящее испытание профессионализма для водителей большегрузного транспорта по части реагирования на крутые повороты и торможения.

Дорога до Иркутска участникам автопробега запомнилась также своей живописностью: федеральная трасса огибает южную оконечность Байкала.







В ходе международного грузового автопробега экипажи обеих стран обогатили профессиональный опыт. Российские дальнобойщики быстро адаптировались к комфортным дорогам Китая, – ровным, прямым и широким, в 2-4 полосы, разделёнными барьерными ограждениями. Придорожная инфраструктура здесь создана для водителя: через каждые 80 километров – заправка и обособленная стоянка для крупногабаритного транспорта.

Тем не менее, в Китае много платных дорог, и с ними было нелегко разобраться, так как указатели и дорожные знаки – только на китайском языке. Не обошлось без приключений: в один из дней переезда по Китаю российская колонна следовала в сопровождении китайских фур, но перед съездом со скоростного шоссе они оторвались, не указав поворота. В итоге, – час ночного катания, российский экипаж переночевал в машинах, и утром продолжил путь самостоятельно.

Автопробег завершился торжественной церемонией закрытия в городе Новосибирск, который сегодня является крупным грузообразующим регионом и имеет большие перспективы развития коммерческого транспортного сообщения с Китаем. На площадке перед международным выставочным комплексом «Новосибирск Экспоцентр» участников пробега встречал представитель «Омникомм Новосибирск» и традиционным русским караваем приветствовал ансамбль русской песни и танца.

Станислав Ступак, руководитель отдела международных перевозок транспортной компании Lorry, лично проделавший весь путь автопробега за рулём автомобиля: «Это была не просто тестовая перевозка груза, изучение транспортной инфраструктуры и особенностей таможенного оформления. Это испытание людей, которые организовали и помогли исполнить задачи. Проделав долгий путь, мы стали семьёй, в подобных условиях образуются связи, которые не рвутся со временем».