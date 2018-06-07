SEMIEXPO Russia принял участников пятого сезона конкурса Инновационная радиоэлектроника



SEMIEXPO Russia, ведущий форум индустрии микроэлектроники и полупроводников в России, организовал специальную выставочную зону для участников пятого сезона конкурса «Инновационная радиоэлектроника» — пространство Science&Technology ARENA. Мероприятие организовано в рамках первого отборочного этапа пятого сезона — комментарии экспертов будут учтены при дальнейшей оценке проекта.

В дни проведения форума — 29 и 30 мая — двадцать три проектные команды со всей России представили на суд гостей и экспертной комиссии инновационные проекты в области робототехники, 3D-моделирования, кибербезопасности, искусственного интеллекта, технологий передачи данных. В рамках стендовой защиты и сессии PitchDeck участники смогли пообщаться с представителями науки, бизнеса и венчурных фондов, получить актуальную оценку своих разработок и рекомендации по выводу проекта на рынок. Финальная оценка проекта складывалась из пяти критериев — научная новизна и актуальность проекта, социально-экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность, возможность внедрения, обоснованность и достоверность представленных данных, презентабельность.

В состав экспертной комиссии вошли представители Future Horizons, Tokyo Electron Venture Capital РВК, ФРИИ, АО «НПП «Исток» им. Шокина». В этом году форум стал площадкой беспрепятственного общения разработчиков, инвесторов и представителей отрасли из 9-ти стран: Бельгии, Белоруссии, Германии, Нидерландов, Сингапура, США, Чехии, Франции и России.

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Инновационная радиоэлектроника — ежегодный всероссийский конкурс научно-технических работ, проводимый с 2013 г. при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Конкурс проводится в целях формирования стратегического резерва управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной отрасли из молодых и талантливых студентов, аспирантов и исследователей, осуществляющих прикладные работы в научно-технической и экономической областях.http://inradel.ru/