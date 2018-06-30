Омский танковый завод возобновил производство комплектующих для вагонов



Омсктрансмаш обновил лицензию на изготовление железнодорожных кронштейнов и наладило их выпуск. На текущий год завод обеспечен полноценным заказом от корпорации «Уралвагонзавод» на этот вид продукции.

Железнодорожные кронштейны «Омский завод транспортного машиностроения» выпускал в 2011-15 годах. Затем спрос на них упал, и возобновился только в нынешнем году. Увеличиваются требования к качеству продукции, в связи с чем на предприятии совершенствуют технологию изготовления кронштейнов для достижения самого высокого уровня.

Литейное производство Омсктрансмаша (НА ФОТО) позволяет производить весь цикл технологических операций по изготовлению литых деталей, начиная с изготовления формы стержней, выплавки стали и заканчивая окончательной сдачей готовой продукции. Сегодня завод выпускает широкую линейку изделий металлургии - запчасти для спецтехники военного назначения, карьерной техники, углеразмольного оборудования. И теперь возобновлено производство комплектующих для железнодорожной продукции из низколегированной углеродистой стали.

Добавим, что на известном оборонном предприятии в Омске в прошлом году показали перспективный образец гражданской продукции - новый амфибийный транспортер для спасателей ПТС-ПС. Также среди гражданских разработок Омсктрансмаша имеется машина по завинчиванию свай МЗС-219.