Сегодня невероятно популярным вектором деятельности считается пескоструй. Компания «Московский центр пескоструйной обработки» благодаря высокому уровню профессионализма и соблюдению технологических нюансов, занимает достойное место среди конкурентов. Предлагаем рассмотреть, что такое пескоструйная обработка, а также каковы преимущества сотрудничества с этим предприятием.

Что такое пескоструй

Это абразивное воздействие на поверхности, которое используют, чтобы очистить покрытие от следов коррозии, нескольких слоев краски, битума, и пр. Данный метод считается одним из наиболее востребованных среди тех, которые применяют перед нанесением декоративных материалов. Предварительная очистка песком, дробью, и т. п. делает период эксплуатации более продолжительным.

Перечень услуг компании

Пескоструем обрабатывают:

- Кузов и его детали.

- Автомобильные узлы и диски.

- Элементы мотоцикла.

Также по комфортной цене доступны такие варианты восстановительных работ:

- Очищение металла от коррозийных последствий.

- Чистка от нагара после пожара.

- Восстановление зданий.

- Чистка фасадов и кирпичного материала.

- Реставрация гранитных и деревянных элементов.

Окраска: особенности предоставления услуг

Существуют несколько методов покраски и нанесения лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ), которые использует наша фирма:

1. Воздушный. Его еще принято называть пневматическим распылением. Нанесение доступно, благодаря применению специального распыляющего оборудования, в которое заливают компоненты для покраски. Одним из важных достоинств этого способа называют получение тонкого слоя покрытия.

2. Безвоздушный. Возможен, благодаря перепадам давления – его снижения в процессе выделения потока из сопла оборудования. Можно наносить лакокраску в один плотный слой. Данный способ считается более комфортным для работы.

Преимущества сотрудничества

- Узкая специализация позволяет эффективно и без затруднений решать рабочие вопросы и выполнять заказы.

- Клиенты могут выбирать варианты оказания услуг, которые подходят как по способу выполнения, так и в финансовом плане.

- Работа выполняется исключительно в установленные сроки.

- Сотрудники фирмы учитывают требования клиентов, решая все проблемы в индивидуальном порядке.

Наличие у предприятия постоянных клиентов в сфере атомной промышленности, нефтяного и оборонного производства, государственных учреждениях, подтверждает ответственный подход к делу.