Сегодня невероятно популярным вектором деятельности считается пескоструй. Компания «Московский центр пескоструйной обработки» благодаря высокому уровню профессионализма и соблюдению технологических нюансов, занимает достойное место среди конкурентов. Предлагаем рассмотреть, что такое пескоструйная обработка, а также каковы преимущества сотрудничества с этим предприятием.
Что такое пескоструй
Это абразивное воздействие на поверхности, которое используют, чтобы очистить покрытие от следов коррозии, нескольких слоев краски, битума, и пр. Данный метод считается одним из наиболее востребованных среди тех, которые применяют перед нанесением декоративных материалов. Предварительная очистка песком, дробью, и т. п. делает период эксплуатации более продолжительным.
Перечень услуг компании
Пескоструем обрабатывают:
- Кузов и его детали.
- Автомобильные узлы и диски.
- Элементы мотоцикла.
Также по комфортной цене доступны такие варианты восстановительных работ:
- Очищение металла от коррозийных последствий.
- Чистка от нагара после пожара.
- Восстановление зданий.
- Чистка фасадов и кирпичного материала.
- Реставрация гранитных и деревянных элементов.
Окраска: особенности предоставления услуг
Существуют несколько методов покраски и нанесения лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ), которые использует наша фирма:
1. Воздушный. Его еще принято называть пневматическим распылением. Нанесение доступно, благодаря применению специального распыляющего оборудования, в которое заливают компоненты для покраски. Одним из важных достоинств этого способа называют получение тонкого слоя покрытия.
2. Безвоздушный. Возможен, благодаря перепадам давления – его снижения в процессе выделения потока из сопла оборудования. Можно наносить лакокраску в один плотный слой. Данный способ считается более комфортным для работы.
Преимущества сотрудничества
- Узкая специализация позволяет эффективно и без затруднений решать рабочие вопросы и выполнять заказы.
- Клиенты могут выбирать варианты оказания услуг, которые подходят как по способу выполнения, так и в финансовом плане.
- Работа выполняется исключительно в установленные сроки.
- Сотрудники фирмы учитывают требования клиентов, решая все проблемы в индивидуальном порядке.
Наличие у предприятия постоянных клиентов в сфере атомной промышленности, нефтяного и оборонного производства, государственных учреждениях, подтверждает ответственный подход к делу.