Завод-экспортер из Сибири: «Омск Карбон Групп» открывает двери для СМИ



Специалисты холдинга «Омск Карбон Групп» провели пресс-тур для журналистов, в ходе которого были показаны производственные мощности Омского завода технического углерода. Предприятие – одно из трех в составе холдинга, самое крупное по объему выпускаемой продукции и ассортименту (другие два расположены в Волгограде и Могилеве, причем завод в Белоруссии начнет работу в 2018 году).

Вначале всех представителей СМИ, в числе которых был и главный редактор «Техносферы», ожидало путешествие на окраину Омска, где расположено производство. Руководитель службы маркетинга Николай Янкелевич рассказал за это время о том, что предприятие ведет научно-исследовательскую работу в области углеродных материалов совместно с омскими учеными Сибирского отделения РАН, разрабатывает новые виды продукции и уделяет серьезное внимание вопросам, связанным с кадровым ресурсом. На территории завода нас встретило его руководство, в том числе лично директор Алексей Поддубняк. Прозвучал рассказ о текущем положении дел на предприятии и планах «Омск Карбон Групп» на ближайшие годы.





В Белоруссии после ввода в строй всего комплекса предприятие будет производить 7 марок техуглерода общим объемом до 200 000 тонн в год. В Волгограде работают аналогичные мощности, а в Омске находится самый крупный завод техуглерода на территории бывшего СССР – здесь производят 265 000 тонн продукции в год 30-ти марок. Это еще не предел, в ближайшие время ежегодный объем нарастят до 320 000 тонн. Занимающее 7-е место в мире по выпуску технического углерода российское предприятие готовится к пуску первой очереди новой производственной площадки в городе Могилев (Республика Беларусь). Новые мощности заработают уже в 2018 году.

Журналисты и блогеры поспешили задать вопросы о том, насколько соблюдается экологическое законодательство и получили исчерпывающие профессиональные комментарии. Из них стало ясно, что «Омсктехуглерод» серьезно относится к экологическим требованиям: на заводе большая современная лаборатория, минимизированы выбросы в окружающую среду, а в этом году заработает новая установка герметичного слива, в которую вложено более 30 млн рублей.

Дальше после инструктажа по технике безопасности и фото на память в касках на фоне здания заводоуправления группа представителей СМИ отправилась осматривать само предприятие. Разумеется, на фирменном автобусе, в сопровождении экспертов, готовых ответить на любые вопросы.







Омский завод раскинулся на территории 45 гектаров. Сегодня на нем работают около 1000 человек. На всей территории поддерживается порядок. Отгрузка продукции осуществляется постоянно: технический углерод из Омска в огромных специализированных упаковках отправляется заказчикам автомобильным и железнодорожным транспортом. Это сырье, без которого невозможно представить целые отрасли современной промышленности: выпуск покрышек, резинотехнических изделий, полимеров и лакокрасочных материалов. Несмотря на так называемые «санкции» российскую продукцию покупают в Европе и Северной Америке.





Первая точка нашего визита – цех №4 подготовки сырья производства технического углерода. Здесь можно увидеть образцы сырья на небольшом стенде, а также оценить всю работу подразделения в режиме онлайн: все параметры работы отображаются на массе мониторов, за которыми следит оператор. Современные контрольно-измерительные приборы и автоматика – российского производства.







Заглядываем в насосную по соседству. Чистота и порядок, оборудование работает.

Следующий пункт нашего визита – цех №3 производства технического углерода. Здесь очень тепло и снова безлюдно. Огромные реакторы работают как часы. Журналисты с интересом изучают процесс подачи сырья через светофильтр и маленькое окошечко.







Теперь наш путь идет наверх. Здесь находится операторская, оборудованная современными системами управления и обработки данных. На большом мониторе демонстрируется ликбез на тему «как устроено производство». Параллельно говорим об уровне автоматизации на предприятии в Омске: он реально высокий.

В Европе заводы более компактные, чем омский, в годы СССР раскинувшийся на большой территории, многие сопутствующие процессы за рубежом находятся на аутсорсинге или выведены за структуру предприятия. Поэтому там хватает 400-500 человек в штате. Но в России другая специфика: чтобы ни от кого не зависеть, завод многое делает сам, на своей территории. Например, на «Омсктехуглероде» построили в 2000-х годах свою мини-ТЭЦ общей мощностью 18 мВт, чтобы обеспечить бесперебойную работу мощностей.

Узнав об этом и многом другом, движемся в собственную лабораторию предприятия. Она оснащена по современным стандартам. Разговор с ее начальником Натальей Хорушко снова перетекает на тему экологии.









Журналисты узнают, что за последние 7 лет на предприятии, которые она здесь работает, не выявлено никаких серьезных нарушений, а проверки ведутся постоянно, также, как и осуществляется постоянный мониторинг качества выпускаемой продукции. Еще один интересный момент: завод активно озеленяет территорию вокруг себя, ежегодно высаживаются деревья.

На такой позитивной волне прощаемся с гостеприимными сотрудниками «Омсктехуглерода» и покидаем его территорию в предвкушении приглашения на грядущий запуск новой установки герметичного слива, который состоится в этом году. Добавим, что сегодня «Омсктехуглерод» - одно из ведущих налогоплательщиков региона. Средняя зарплата на предприятии - 46 тысяч рублей, а средний возраст работников составляет 41 год.