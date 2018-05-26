Создана первая российская турбина для мусоросжигательных заводов



По данным Уральского турбинного завода предприятие завершило разработку первой отечественной турбины для мусоросжигательных заводов — Кп-77-6,8. Новая разработка УТЗ сконструирована в одноцилиндровом исполнении, обладает мощностью в 75 МВт, что достаточно для энергоснабжения 80 тысяч квартир или промышленной зоны.

Цифровизированная паровая турбина УТЗ обеспечит эффективную и бесперебойную переработку мусора. Она имеет высочайший уровень надежности и оснащается системой прогностики и удалённого мониторинга ПРАНА, разработанной российским холдингом РОТЕК. Система выявляет отклонения в работе оборудования за 2-3 месяца до того, как они приведут к отказу. Применение технологий предиктивной аналитики не только предотвращает возможные аварии, но и повышает прозрачность, надежность и эффективность эксплуатации.

Новые турбины Кп-77 будут использоваться на первых современных российских заводах по переработке бытовых отходов, которые появятся скоро в Подмосковье и Татарстане. Их строительство позволит в течение ближайших 5 лет снизить долю захоронения мусора на свалках в этих регионах не менее чем в 2 раза.