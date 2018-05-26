Представлен новый российский легкий вертолет VRT500



В России создается новый легкий отечественный вертолет соосной схемы VRT500, способный перевозить до 5 человек или 730 кг груза на расстояние до 860 километров. В конструкции машины использованы композитные материалы и новые технологии проектирования. Облик VRT500 представлен в Москве на выставке HeliRussia2018.

Разработчиками из компании «ВР-Технологии» («VR-Технологии») также названа взлетная масса нового вертолета – 1,6 тонны и скорость полета – 225 км/ч. Компания, входящая в холдинг «Вертолеты России», рассчитывает вывести машину на международный рынок и продать до 1000 машин, вступив в бой с зарубежными конкурентами. Новый вертолет будут выпускать в 6 конфигурациях: пассажирский, грузовой, учебный, многоцелевой, медицинский, VIP.

Сейчас VRT500 проходит прочностные испытания несущей системы, в ближайшее время планируется приступить к аэродинамическим испытаниям.







Источник фото: fotografersha.livejournal.com