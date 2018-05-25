Построены первые 2 российских скоростных судна проекта 23180



В мае в Нижегородской области спущено на воду второе скоростное российское судно нового проекта «Валдай-45Р», способное перевозить по рекам нашей страны 45 пассажиров на скорости до 70 км/ч. 21-метровое судно создано в известном на весь мир своими разработками экранопланов и скоростных кораблей ЦКБ по СПК имени Алексеева.

Сейчас в России успешно завершает испытания первый «Валдай-45Р». Он уже показал отличные скоростные и ходовые качества, которые оказались выше проектных. Судно на подводных крыльях оборудовано креслами авиационного типа и имеет дальность плавания до 400 км. На испытаниях зафиксирована максимальная скорость 74 км/ч.







Эксплуатировать «Валдай-45Р» можно на полноводных реках по всей территории России: от европейской части до Дальнего Востока. Большой интерес к данному проекту проявляют и в Волжском бассейне. В частности, власти Самарской области рассматривают возможность использования новых судов «Валдай 45Р» для обеспечения внутрирегиональных перевозок. Первыми же новые суда получат речники Ханты-Мансийского округа: на реке Обь они станут стартовыми эксплуатантами «Валдаев».

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