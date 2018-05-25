В России спущен на воду второй БДК проекта 11711



В Калининграде на заводе «Янтарь» спущен на воду большой десантный корабль (БДК) проекта 11711. 120-метровый «Петр Моргунов» стал вторым кораблем этого проекта, построенным для ВМФ России, после однотипного «Ивана Грена».

Изначально планировалось строительство 6 таких кораблей, но затянувшаяся стройка и ввод в строй первого («Иван Грен», 2004-2017 годы) заставила военных скорректировать планы. Несмотря на то, что «Петр Моргунов» построен уже за 3 года, серия БДК проекта 11711 продолжена не будет.

БДК проекта 11711 оснащаются дизельной силовой установкой российского производства 10Д49 мощностью 4000 л.с., позволяющей кораблям идти 18-узловым ходом на дальность более 5000 км. На борту такого корабля размещаются до 13 основных боевых танков (Т-72/Т-80/Т-90) или до 36 более легких машин (БМП и БТР) или до 300 десантников.

