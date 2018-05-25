Российский ЗРК С-500 успешно поразил воздушную цель на дистанции более 480 км



На недавно проведенных стрельбах ПВО России новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 успешно сбил воздушную мишень на дистанции более 480 километров. Это абсолютный рекорд для ЗРК в мире.

Сейчас все мировые СМИ массово тиражируют информацию об успехе российских конструкторов систем противовоздушной обороны. Серийный ЗРК С-500 начнет поступать на вооружение примерно через 3 года. Его уникальные характеристики позволяют бороться не только с самолетами и ракетами, но и с космическими целями на высотах до 150 км (об этом сообщали ряд специализированных блогов еще в 2016 году) и на дальности до 500 км.

О разработке С-500 "Техносфера" писала уже давно, в 2015 году. Тогда наш ресурс приводил следующие технические характеристики: дальность максимальная – до 500 км, дальность по высоте – от 27 до 165 км (последняя цифра основана на характеристиках новой ракеты 40Н6, разработанной для комплекса). При этом скорость перехватываемой цели может достигать (по разным источникам) от 2500 до 7000 м/с (от есть от 9000 до 25000 км/ч). С-500 это полноценный комплекс ПРО с поистине фантастическими характеристиками для мобильной системы. ЗРК можно легко на многоколесном шасси перебазировать в любой регион и прикрыть важный промышленный объект, город или группу войск от всего, что может над ним пролететь. Включая перспективные зарубежные гиперзвуковые летательные аппараты.

Также известно, что пусковые установки С-500 будут базироваться на шасси Брянского автозавода БАЗ-69096 (на иллюстрации).



