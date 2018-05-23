В Псковской области появится новый комплекс по выпуску ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки



Как сообщили представители российской группы компаний «Титан» из Омска, подготовлен инвестиционный проект и подписано соглашение о намерениях по созданию нового крупного промышленного предприятия в Псковской области. В результате в регионе появится промышленный комплекс, позволяющий производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленки.

На новом производстве будет использоваться самое передовое оборудование, что позволит выпускать конкурентоспособную продукцию высокого качества в условиях меньших операционных затрат и минимальной экологической нагрузки. Реализация данного проекта обеспечит высокую экономическую и бюджетную эффективность, позволит создать до 500 новых рабочих мест непосредственно на производственном комплексе. Это весной инвестиционный проект ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» вошел в шорт-лист проектов промышленного форума Северо-Западного федерального округа «Локомотивы роста: цифровая экономика и новое производство».