40 регионов России поддерживают Приоритет-2018



Российские регионы активно поддерживают участие своих компаний и организаций в выявлении лидеров импортозамещения. Об этом говорит широкая официальная поддержка со стороны регионов. Уже 40 субъектов Федерации оказали официальную поддержку Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».

Как сообщили в Оргкомитете премии, среди поддержавших «Приоритет-2018» 25 областей России, 10 республик, 4 края и город Санкт-Петербург. Число регионов, поддержавших премию, выросло по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Как отметил председатель Оргкомитета Национальной Премии «Приоритет-2018» Виталий Расницын, «региональные власти не просто поддерживают идею импортозамещения, но и хорошо понимают необходимость продвижения импортозамещения и поощрения лучших предприятий в этой сфере». Подтверждение этому – многочисленные письма поддержки из регионов. Вот лишь несколько.

«Учитывая значимость премии «Приоритет» как площадки для продвижения импортозамещения и общенациональной задачи, призванной обеспечить на практике политический и экономический приоритет России, Правительство Магаданской области готово оказать содействие премии»,- заместитель Председателя Правительства Магаданской области Т. Н. Атанова.

«Реализация государственной политики в области импортозамещения позволила обеспечить продовольственную безопасность, а также снижение зависимости производственных отраслей от импорта. Протекционизм отечественных производителей, в том числе в информационной сфере, оказывает положительное влияние на развитие промышленности, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса», - заместитель министра Минэкономразвития Иркутской области М. Н. Петрова.

«Считаем, что проведение подобных премии «Приоритет» мероприятий представляет его участникам разноплановую площадку для дискуссий, обмена опытом и дальнейшего межрегионального сотрудничества», - министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Д. А. Ломовцев.

Поддержавшие «Приоритет-2018» региональные правительства активно информируют предприятия и компании о приеме заявок на соискание звания лауреата премии. И это понятно, ведь премия «Приоритет» - главная награда лидерам импортозамещения в нашей стране. Участие в премии принимает всё больше предприятий из регионов, и это актуальная тенденция. «Мы благодарим наших партнеров – региональные власти России – за помощь и поддержку. Чрезвычайно важно, что импортозамещение становится действительно общенациональным движением, в котором принимает участие всё больше людей им организаций», - подчеркнул председатель Оргкомитета Премии «Приоритет-2018».В. Расницын.

Напомним, что участниками премии «Приоритет-2018» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте Премии http://prioritetaward.ru/participate до 31 мая! После 31 мая будут объявлены следующие номинанты.

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