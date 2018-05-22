В городе-спутнике Екатеринбурга открылся гигантский современный музей автомобилей (ФОТО)



В расположенном поблизости от Екатеринбурга промышленном центре Верхняя Пышма заработал уникальный музей автомобильной техники, созданный на средства отечественной корпорации УГМК. 4-этажное здание имеет площадь 12000 квадратных метров, в нем размещены более 160 машин и почти столько же мотоциклов.

Экспозиция уникальна по мировым масштабам. Здесь можно проследить историю мирового и российского автопрома с момента его основания. Многие из экспонатов восстановлены и отреставрированы в цехе по ремонту транспортных средств на территории входящего в УГМК завода «Уралэлектромедь».

На первом этаже представлены реплики первых машин, а также исторические образцы ретромашин начала 20 века. Здесь можно увидеть точную копию первого автомобиля Карла Бенца, первый люксовый Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost, императорский Delaunay-Belleville, коллекцию элитных американских автомобилей рубежа 1920-30-х годов: Cadillac V-12 и V-16, Packard, Pierce-Arrow, Auburn и другие.

Выше, на 2-м и 3-м этажах, находятся залы истории советского автопрома. В них собраны самые разные машины – с 1930-х до 1990-х годов, среди которых бронированные автомобили первых лиц государства, машины сопровождения самых различных модификаций и мотоциклы правительственного эскорта. Данное собрание не имеет аналогов, все машины и мотоциклы представляют большую ценность, есть и поистине уникальные образцы: к примеру, полноприводный фаэтон ЗиС-110П был создан в единственном экземпляре в 1956 году для Н.С. Хрущева, а общее количество когда-либо произведённых машин некоторых моделей (таких, как ЗиЛ-117В) – меньше десятка.

Четвертый этаж нового русского техномузея отведен под мотоциклы и спорткары. В представленной коллекции мотоциклов начала XX века: легендарные Harley-Davidson и Indian, первый серийный мотоцикл с 4-цилиндровым двигателем FN Four и другие модели. Большая коллекция советских мотоциклов включает в себя весьма редкие довоенные ИЖ-7, НАТИ-А-750 и ТИЗ-4. В спортивном разделе экспозиции представлены мотоциклы для самых разных видов соревнований, более десятка гоночных болидов и другая авто и мототехника.











