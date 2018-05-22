Российский флот закажет еще 6 стратегических атомных подлодок Борей-А



После того, как к 2022 году будут сданы ВМФ все строящиеся сегодня 5 атомных подводных крейсеров проекта 955А (Борей-А) серия этих лодок продолжится: российские военные сообщили о планах строительства следующей партии из 6 «Бореев-А».

Сейчас в разной стадии готовности находятся пять лодок проекта 955А. Их строительство ведется на Севмаше (Северодвинск). «Техносфера» уже писала о высокой загруженности предприятия заказами не только по подлодкам «Борей-А», но и по другим кораблям для ВМФ России. И вот подтверждено решение о продолжении серийного производства стратегических атомоходов, вооруженных каждый 16 ракетами «Булава» с разделяющимися маневрирующими боевыми частями, а также крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» (в перспективе возможно и гиперзвуковыми «Цирконами»), торпедами разных типов.

«Борей-А» имеет крайне низкий уровень шума (особая технология шумоизоляции с использованием материалов, разработанных на специализированном предприятии «Прогресс») и уникальный гидроакустический комплекс МГК-600Б «Иртыш-Амфора-Б-055» с дальностью действия более 320 км и не менее чем 30 одновременно сопровождаемыми гидроакустическими целями.

Это первая в мире подводная лодка, управляемая полностью интегрированной цифровой системой, имеющей 25 уровней защиты. Управление всеми корабельными системами и оборудованием осуществляется посредством автоматизированной системы боевого управления (АСБУ) «Округ-55». В нее интегрированы все уровни систем вооружения, энергетической установки, систем всплытия-погружения, жизнеобеспечения и др. Этот фактор снижает риски «человеческого фактора» – корабль сам просто не даст возможности экипажу совершить ошибку.

Сейчас в России служат 3 «Борея» первой серии (проект 955), скоро к ним присоединятся 5 усовершенствованных подводных крейсеров проекта 955А, а потом будут построены еще 6 однотипных «Бореев-А». Таким образом, в ближайшие 10 лет Россия доведет количество этих передовых во многих отношениях боевых кораблей на флоте до 14 единиц.