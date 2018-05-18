12ДМ-185 - новый российский двигатель для гигантских грузовиков БЕЛАЗ



Российский производитель – УДМЗ (Уральский дизель-моторный завод, холдинг «Синара–Транспортные Машины») испытывает новейший высокооборотный дизель собственной разработки 12ДМ-185 на шасси БЕЛАЗ-7531.

Смонтированные дизель-генератор с двенадцатицилиндровым двигателем 12ДМ-185 на гигантском карьерном БЕЛАЗ-7531 грузоподъемностью до 240 тонн сейчас находятся в режиме тестирования. Ведутся проверка и отладка микропроцессорной системы управления дизелем на эксплуатационных режимах. После полигонных испытаний завод возобновит полноценное сотрудничество с белорусским автозаводом и начнет серийное производство российских двигателей для самых больших карьерных грузовиков, ведущих свою историю из СССР.

В конструкции двигателя воплощены передовые инженерные решения, он не имеет аналогов в России, его отличительной особенностью является большая мощность при меньших габаритах и массе, экономичность в эксплуатации. На УДМЗ также разработано несколько современных моделей двигателей для применения в локомотивостроении, кораблестроении, карьерной технике и малой энергетике.