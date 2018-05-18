В воздухе первый серийный Ми-171А2



На Улан-Удэнском авиационном заводе начались полеты первой серийной машины новой модификации вертолета Ми-8 – Ми-171А2. Первым покупателем двух таких машин станет российская компания «ЮТэйр», крупнейший оператор вертолетов семейства Ми-8.

Как сообщают представители холдинга «Вертолеты России», новый вертолет имеет более 80 изменений по сравнению с предшественниками — Ми-8/17. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления (гражданский вариант российских двигателей для Ми-28), имеет Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Только за счет аэродинамики поднята тяга несущего винта более чем на 700 килограмм, на 10% увеличилась крейсерская скорость.

На вертолете Ми-171А2 используется цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17 («стеклянная кабина»). В него входят: пилотажно-навигационный комплекс, система общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных. Это позволило сократить состав экипажа до 2 человек. Изменилась эргономика кабины как результат перераспределения функций бортинженера на командира и второго пилота. Использование видеокамер повысило безопасность полета, улучшив обзор закабинного пространства, включая зоны задней полусферы и нижней полусферы.

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам.

Опытные Ми-171А2 прошли обкатку в условиях экстремально низких температур в Якутии (до минус 60 градусов).

Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Частичный переход на электронную конструкторскую документацию позволил сократить время и ресурсы технологической подготовки производства. Изготовление деталей по математическим моделям на станках с числовым программным управлением сократило время техпроцесса, обеспечило точность изготовления и экономию материала.