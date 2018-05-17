2 русские мегатонны для базы ВМФ США



Опубликованы новые данные о том, какой боевой частью оснащается российский боевой подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон», о котором впервые сообщил Президент нашей страны 1 марта 2018 года.

Подводный беспилотник нового поколения получит несколько вариантов боевых зарядов, самый большой из них – 2 мегатонны. Это будет моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду новой ракеты «Авангард». Также сообщается, что «Посейдон» сможет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более одного километра со скоростью до 130 км/ч и гарантированно уничтожить военно-морскую базу США или другой страны – потенциального противника.

Специалистами было просчитано, что «Посейдон» на крейсерской скорости 55 км/ч можно будет обнаружить не дальше, чем на расстоянии до 3 км. Но обнаружить - это только полдела, догнать «Посейдон» под водой не сможет ни одна существующая и перспективная торпеда ВМС стран НАТО. Самая глубоководная и быстроходная западная торпеда, пущенная вдогон на скорости в 90 км/ч, сможет преследовать его только 10 км.

Новый подводный боевой комплекс начнет поступать на вооружение ВМФ России уже по действующей государственной программе вооружения, выполнение которой стартовало в 2018 году.