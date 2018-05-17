57 новых грузопассажирских Урал Некст для Транснефти



Государственный нефтепроводный оператор «Транснефть» закупил 57 пассажирских и грузопассажирских вахтовых автобусов на шасси нового русского грузовика «Урал Некст» с колесными формулами 4х4 и 6х6, пассажировместимостью от 14 до 22 мест.

Нефтепроводчики приобрели новые машины, предназначенные для доставки рабочих бригад и оборудования к месту выполнения работ по всем типам дорог и в условиях бездорожья. Автомобили получат «северный пакет» опций для комфортных условий работы, включая автономный отопитель кабины, подогреватель топливозаборника, подогрев топливной магистрали, утепление аккумуляторного отсека, утепление кабины. Техника оснащена современными отечественными дизельными двигателями ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с. Грузопассажирские вахтовые автобусы оснащены краноманипуляторными установками. Автозавод в Миассе выполнит поставку всех заказанных машин в ближайшие 2 месяца.

Сегодня по всей территории России в структурных подразделениях «Транснефти» работают почти 1500 машин легендарной отечественной марки «Урал». Это нефтепромысловая техника, автокраны, специализированные фургоны, автомастерские. «Уралы» эксплуатируется в местах прокладки трубопроводов, где не просто отсутствует асфальтовое покрытие, а вместо дорог по большей части существуют направления.