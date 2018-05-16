В России завершается сборка гибридного реактора Т-15МД



В конце 2018 года в Научно-исследовательском центре «Курчатовский институт» завершится сборка новейшего гибридного реактора Т-15МД. Его запуск произойдет в 2020 году: установка построена на фундаменте разобранного токамака предыдущего поколения Т-15, использовавшегося для экспериментов в 1988-1995 годах.

Гибридный термоядерный реактор получает энергию и от распада атома (как обычная атомная электростанция) и от синтеза, то есть он сочетает в себе принципы ядерной и термоядерной энергетики. Т-15МД будет работать на тории. Как сообщают создатели, отличие его от термоядерного реактора заключается в том, что для получения энергии гибридному реактору не нужно получать сверхвысокие температуры.

Добавим, что предшественник новой установки токамак Т-15 более 20 лет назад стал одним из первых в мире прототипов промышленного термоядерного реактора, который использует сверхпроводящие магниты для управления плазмой. Т-15МД – полностью новая установка (см. материал www.rtsoft.ru/press/articles/detail.php?ID=3043)

Новейший Т-15МД будет иметь вытянутую конфигурацию плазменного шнура с аспектным отношением 2.2, током плазмы 2 МА в тороидальном магнитном поле 2 T с квазистационарной системой дополнительного нагрева суммарной мощностью до 20 МВт. Установка рассчитана на длительность импульса до 30 с.

На Т-15МД будут проводиться исследования в поддержку развития технологий управляемого термоядерного синтеза и проекта ИТЭР, а также для создания термоядерного источника нейтронов (ТИН), необходимого для гибридной энергетики