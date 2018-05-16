3 новых российских ГПА-4РМП для уникального подземного хранилища в Калининграде



Для строящейся под Калининградом второй очереди нового подземного хранилища природного газа заказаны 3 новых российских газоперекачивающих агрегата ГПА-4РМП на базе газотурбинного двигателя судового применения М-75Р. Новое оборудование заработает в 2019 году.

Калининградское подземное хранилище газа имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности самого западного российского региона, отрезанного от основной территории нашей страны враждебными странами – Польшей и Литвой. В Калининграде впервые в России подземное хранилище природного газа создано в отложениях каменной соли. Соляные полости в горной породе являются идеальными по герметичности резервуарами, так как соляной купол непроницаем для газа. Кроме того, соль обладает способностью самостоятельно «заживлять» трещины и разломы.

Новейшие агрегаты способны работать в широком диапазоне давлений при высоких степенях сжатия природного газа за счет применения комбинированной технологии поршневого компрессора и газотурбинного двигателя. Технология разработана для компрессорных станций подземных хранилищ газа в отложениях каменной соли.

ГПА-4РМ – автоматизированный газоперекачивающий агрегат блочно-контейнерного, либо ангарного исполнения номинальной мощностью 4МВт, работающий в режиме «безлюдной» технологии. Агрегат предназначен для закачки газа на станциях подземного хранения газа (СПХГ) и транспортировки газа по магистральным трубопроводам. В качестве привода агрегата используется газотурбинный двигатель ГТД-4РМ (на фото внизу, производитель «ОДК-Сатурн», Рыбинск) со сроком службы 20 лет, разработанный на базе ГТД М-75Р. В агрегате предусмотрено применение центробежного компрессора с «сухими» уплотнениями, либо поршневого компрессора (ГПА-4РМП).

