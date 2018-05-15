Начато производство нового российского процессорного модуля Салют-ЭЛ-24ПМ



Российский разработчик микроэлектроники НПЦ «Элвис» выполняет поставки заказчикам компактного процессорного модуля Салют–ЭЛ24ПМ на базе собственной системы на кристалле 1892ВМ14Я, являющейся отечественной микросхемой 2 уровня по классификации Минпромторга.

Малопотребляющий многоядерный сигнальный микропроцессор 1892ВМ14Я создан для связных, навигационных, мультимедийных, встраиваемых, мобильных приложений, например: промышленных компьютеров, планшетов, тонких клиентов, средств защиты информации, IP-видеокамер, IP-телефонов. Система на кристалле 1892ВМ14Я содержит стандартные лицензированные процессорные ядра ARM Cortex-A9, изготавливается по технологии 40 нм КМОП и является российской микросхемой второго уровня. Дополнительно в составе СнК содержатся два DSP-ядра ELcore-30M, графический процессор Mali-300, кодек H.264, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и большое количество встроенных портов ввода/вывода. Процессор имеет типовое энергопотребление от сотен мВт до 3 Вт.

Модуль Салют–ЭЛ24ПМ имеет компактные размеры 6 х 6 см и предоставляет готовое аппаратное решение с широкими функциональными возможностями и большим набором интерфейсов ввода-вывода.

Краткие технические характеристики модуля:

• процессор 1892ВМ14Я: CPU 2xARM Cortex-A9, до 816 МГц; DSP 2xELcore-30M, до 672 МГц; кодек H.264; GPU Mali-300;

• ОЗУ DDR3, 32 бит, 2 ГБ;

• NAND 4 ГБ;

• eMMC 32 ГБ;

• USB 2.0;

• Ethernet 10/100/1000;

• SpaceWire (2 порта);

• видеовходы: TTL 12 бит, MIPI CSI2 4 lanes (2 порта);

• видеовыходы: TTL RGB 24 бит, MIPI DSI 4 lanes;

• аудиовходы: для микрофона, линейный;

• аудиовыходы: для наушников, линейный;

• прочие интерфейсы: SDMMC, I2S, I2C (3 порта), UART (4 порта), SPI (2 порта), PWM (4 канала), MFBSP (LPORT, SPI, I2S, GPIO), GPIO (до 116 портов);

• питание: 3,3 В;

• типовая потребляемая мощность: 5 Вт, не более;

• размеры: 60х60х5,5 мм.

Также для изучения возможностей процессорного модуля и макетирования конечных устройств выпущен отладочный модуль Салют-ЭЛ24ОМ (на фото внизу)

