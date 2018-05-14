Омский нефтезавод начинает строительство установки гидроочистки дизельного топлива



Самый большой нефтеперерабатывающий завод России – Омский НПЗ – объявил о старте работ на площадке строительства установки гидроочистки дизельного топлива нового поколения стоимостью 17,5 миллиардов рублей. Высокотехнологичный производственный комплекс планируется ввести в строй уже в 2020 году.

Как сообщили «Техносфере» представители предприятия, будущая установка обеспечит переработку увеличенного объема вторичного газойля, который поступит в производственную систему Омского НПЗ после запуска в эксплуатацию установки замедленного коксования. Благодаря современной технологии депарафинизации новое топливо улучшит рабочие характеристики дизельных двигателей и позволит дополнительно снизить воздействие автотранспорта на окружающую среду из-за ультранизкого содержания серы. Новое дизельное топливо из Омска будет использоваться в приполярных и арктических регионах нашей страны.

Сейчас на строительной площадке установки гидроочистки дизельных топлив Омского НПЗ уже идут подготовительные работы для формирования фундамента. Через 3 года, когда новый комплекс заработает, нефтезавод в Омске увеличит выработку усовершенствованного дизельного топлива почти в полтора раза.