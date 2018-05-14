В России осуществлена первая массовая закупка компьютеров на отечественной ОС Альт Линукс



По данным портала CNews, в Московской области впервые в российской истории через систему открытых аукционов закуплены 24000 ноутбуков для школ с предустановленной операционной системой «Альт Линукс СПТ 7.0» с дополнительным набором образовательных программ и офисного пакета «Мой офис» также российской разработки.

Интересно, что эта крупная поставка техники осуществлялась по 8 разным контрактам сразу 4 фирмами-подрядчиками, но все программное обеспечение было стандартизировано и было одинаковым – предприятия «Базальт СПО». Таковы были требования заказчика – регионального минобразования. Также сообщается, что в соответствии с лицензионными соглашениями ОС и программный пакет могут использоваться не только в самих школах, но и на домашних компьютерах преподавателей и учащихся без ограничений.

«Альт Линукс» (Alt Linux) - российское семейство дистрибутивов Linux, разрабатываемое и поддерживаемое уже более 10 лет.

