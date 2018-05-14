Прототип российского тепловизионного дефектоскопа-томографа для аэрокосмической отрасли



В лаборатории тепловых методов контроля Томского политехнического университета разработали тепловой дефектоскоп-томограф. Новинка предназначена для контроля композиционных материалов, таких как углепластики, углерод-углеродные материалы, стеклопластики, органопластики.

С помощью нового российского аппарата можно бесконтактно контролировать целостность конструкций, выявлять дефекты, в некоторых случаях производить томографию — послойную оценку разрушения материала, толщиной до 6 мм. Прибор выявляет дефекты, образовавшиеся при изготовлении композиционных материалов, например, расслоения и несплошности, а также дефекты, полученные в процессе эксплуатации, например, ударные повреждения, трещины и накопившуюся влагу в сотовых панелях.

В дефектоскопе используется тепловизионный модуль американской разработки. На его базе политехники изготовили оптический источник нагрева из галогеновых ламп. Объект нагревается, тепловизор регистрирует изменения температуры. Там, где есть дефект, возникает температурная аномалия: более холодное или более теплое (в зависимости от дефекта) пятно.

Сейчас аппарат находится в стадии рабочего прототипа. В ТПУ наработаны фундаментальные основы для создания таких приборов, разработано специализированное программное обеспечение. В частности, лаборатории тепловых методов контроля создан не имеющий мировых аналогов пакет компьютерных программ для моделирования задач теплового контроля и обработки инфракрасных изображений.