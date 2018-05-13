В 2018 году в России значительно вырос выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших размеров



Российский завод «Монокристалл», являющийся крупнейшим в мире производителем сапфира, запустил в этом году в Ставрополе новую линию по выпуску искусственного сапфира больших и сверхбольших размеров, нарастив объем производства на 70%. Предприятие успешно экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран и контролирует около 50% мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов.

Новое, разработанное в России оборудование, теперь позволяет выпускать в Ставрополе сверхбольшие кристаллы искусственного сапфира весом до 400 кг. «Монокристалл», единственный в мире, способен производить сапфировые пластины до 300 мм в диаметре. На заводе также налажен выпуск шестидюймовых пластин, которые применяются для производства светодиодов, смартфонов, умных часов и другой высокотехнологичной продукции.

Несмотря на мощную конкуренцию с иностранными компаниями, российский завод уверенно работает на мировом рынке уже более 15 лет. Основными покупателями продукции «Монокристалла» являются Китай, Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Германия, США. Предприятие в 2017 году продало иностранным заказчикам продукции на 5 миллиардов рублей. В этом году объемы вырастут еще.

Ввод новых мощностей обошелся российскому производителю в 1,5 миллиарда рублей, из них 0,28 – льготный займ государственного Фонда развития промышленности. Расширение производства добавило 70 рабочих мест.