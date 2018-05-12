Российские двигателестроители освоили перспективную технологию высокотемпературных уплотнений для ГТД



Московским НПЦ газотурбостроения «Салют» (входит в ОДК, Ростех) освоена технология высокотемпературных уплотнений, позволяющая сократить утечки воздуха в узлах газотурбинных двигателей (ГТД) до минимума.

Новые высокотемпературные уплотнения представляют собой конструкцию из двух колец, между которыми располагается пакет проволоки из жаропрочного сплава. Его особенность заключается в том, что он сохраняет свойство упругости в различных диапазонах температур, реагирует на динамику изменения геометрических характеристик ротора и статора.

Спектр применения высокотемпературных уплотнений широк. Они могут использоваться в компрессорах низкого и высокого давления, турбинах и других узлах ГТД, имеющих вращающиеся и неподвижные детали. Новые высокотемпературные уплотнения изготавливаются из отечественных материалов. Их производство и испытание осуществляется только на российском оборудовании и полностью не зависит от иностранных компаний.

Работы по этой технологии проводились специалистами Научно-исследовательского института технологии и организации производства двигателей (НИИД - филиал «Салюта»). Серьезный вклад в совместную работу внесли инженеры ФГУП «ЦИАМ имени Баранова». Исследования и разработки по данной теме длились почти 10 лет.

Инженерами НПЦ газотурбостроения «Салют» изготовлено более 150 уплотнений разных типов и размеров для перспективных двигателей. Большинство из них уже проходят испытания в опытных изделиях.