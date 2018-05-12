3 километра в секунду – очередные успешные тесты прототипа российского электромагнитного орудия



Ученые Объединённого института высоких температур Российской академии наук в ходе испытаний прототипа устройства собственной разработки нарастили за 2 года его характеристики не менее чем в 6 раз. Появились данные, что сейчас русский рельсотрон (так еще называют этот тип вооружений) успешно отправляет 100-граммовые снаряды со скоростью 3 километра в секунду.

Сейчас в нашей стране проводятся эксперименты с рельсотроном, который запитан от импульсного индукционного накопителя. Такое решение значительно увеличивает температуру «плазменного поршня» и, соответственно, скорость снаряда. В российских специализированных СМИ и блогах сообщается, что с помощью электромагнитного поля перспективное российское оружие разгоняет заряды до практически космических скоростей, а небольшие его снаряды наделены мощной разрушительной силой. В частности, описанным снарядом без взрывчатки (!) можно разрушать бронированные объекты и даже здания.

Подобные «утечки» информации не являются случайными: в России сегодня созданы и разрабатываются системы вооружения нового поколения, способные серьезно усилить возможности нашей армии.

На фото: экспериментальный рельсотрон Шатурского филиала ОИВТ РАН, Россия, 2017 год