В Омске открылся новый высокотехнологичный завод НПО «МИР»



Российское научно-производственное объединение «МИР» торжественно запустило в Омске новый завод по выпуску «умных» приборов учета расхода электроэнергии собственной разработки. Теперь объемы производства востребованного оборудования выросли более чем в 3 раза – до 140000 в год.

НПО «МИР» - частное инженерно-техническое предприятие из Омска – развивается уже много лет по собственным методикам, критически относясь к многочисленным западным бизнес-моделям и системам работы на рынке. Основное направление работы компании - системы автоматизации управления энергоснабжением. Как говорят представители завода, главное преимущество приборов НПО «МИР» в том, что они «самоорганизующиеся»: при установке определяют себя в системе самостоятельно. Техника под этой маркой уже используется российскими гигантами «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл», МРСК, операторами портов и аэропортов России.

Собственные инвестиции в запуск нового предприятия составили около 100 миллионов рублей.