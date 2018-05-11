Цифровизация российского оборонно-промышленного комплекса: проверка готовности

Институт экономических стратегий (ИНЭС) Российской академии наук представил результаты исследования готовности отчественного оборонно-промышленного комплекса к переходу экономики на цифровые рельсы. Ключевые выводы экспертов: в большинстве организаций оборонки нет долгосрочных стратегий цифровой трансформации, а управленцам отрасли необходим «цифровой всеобуч», иначе итоги грядущей тотальной цифровизации будут заведомо провальными.

Как и для чего проводилось исследование?

Доклад под названием «К цифре готов? Оценка адаптивности высокотехнологичного комплекса России к реалиям цифровой экономики» был подготовлен сообществом «Системная экономическая аналитика ОПК» под научно-методическим руководством ИНЭС.

Аналитики опирались на мнение 500 экспертов, представляющих сотни организаций высокотехнологичного комплекса России – радиоэлектронную, авиа- и ракетно-космическую промышленность, судостроение и другие отрасли. По данным ИНЭС, в целом в исследовании приняла участие каждая пятая организация оборонно-промышленного комплекса страны. Результаты опросов и анкетирования представителей оборонки обсуждались на различных экспертных площадках, в том числе на Всероссийском форуме «Цифровая экономика и ОПК России», который прошёл в Москве 22 марта 2018 года.

Итоги этих обсуждений также вошли в финальную версию доклада. В силу конфиденциальности перечень организаций и ФИО их представителей, принявших участие в подготовке итоговой версии исследования, не публикуются. Рассматривая адаптивность как способность компании использовать возможности цифровизации для максимального расширения потенциала компании, авторы доклада поставили цель: сформировать у читателя как можно более полное и многогранное восприятие текущей ситуации, а значит – максимально расширить вариативность последующих решений. Аналитики предупреждают: не стоит относиться к результатам исследования как к окончательному диагнозу. Скорее, это некий аудит, и каждый читатель – как руководитель компании, так и линейный менеджер – может использовать промежуточные выкладки и выводы применительно к своей организации и к своей роли в её цифровой трансформации.

«Представляемый доклад и заложенная в его основу уникальная авторская методология имеют особенную ценность с позиции оценки рисков и уязвимостей цифровой трансформации, которые создаются прежде всего людьми, – подчеркнул в приветствии к читателям доклада заместитель председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарёв. – Хочу пожелать всем читателям доклада использовать данный материал для осмысленного, комплексного подхода к вопросам цифровой трансформации своих организаций».

С докладом «К цифре готов? Оценка адаптивности высокотехнологичного комплекса России к реалиям цифровой экономики» можно ознакомиться в информационной системе Минпромторга «ГИС промышленности», а также на сайте Института экономических стратегий.

К чему стремимся?

Участникам исследования было предложено охарактеризовать будущее высокотехнологичного комплекса РФ в условиях цифровой экономики.

Интересно, что эксперты, относящиеся к различным возрастным категориям, представляют себе это будущее совершенно по-разному. Так, молодые (до 35 лет) специалисты ориентируются, в основном, на инновации и жаждут лидерства и самореализации, в то время как представители более зрелого (от 36 лет) поколения профессионалов отталкиваются в большей степени от сегодняшних потребностей своих организаций.

Аналитики ИНЭС считают, что процессы, связанные с цифровизацией, могут обострить конфликт поколений на высокотехнологичных предприятиях: молодёжь жаждет инноваций и старается избежать рутины, а старшее поколение трезво оценивает риски и последствия резких движений, а также представляет себе, к чему может привести оцифровка несовершенных процессов и практик. Поэтому респонденты из «старшей» возрастной и должностной группы думают, скорее, о решениях, которые позволили бы повысить эффективность процессов планирования и прогнозирования, а также расширить возможности кооперации.

«Цифровая трансформация требует компетентности в конкретных узкоспециальных IT-областях, освоение которых объективно легче будет даваться более молодому поколению, – заключают авторы доклада. – Парадоксально, но это может быть реальным шансом карьерного роста молодых специалистов на предприятиях, проходящих цифровую трансформацию». Видимо, именно разницей в отношении разных поколений к «цифре» объясняется низкий уровень адаптивности организаций ОПК к процессам цифровой трансформации.

Аналитики ИНЭС выявили, что в большинстве компаний переход к «цифре» не отражён ни в программах развития, ни в долгосрочных стратегиях. Организации не имеют представления о своём желаемом цифровом облике. Это значит, что цифровую трансформацию в таких компаниях невозможно провести быстро, дёшево и эффективно: потребуется серьёзная предварительная работа.

«В обстановке всеобщего цифрового ажиотажа возрастает шанс принятия поспешных решений, – считает директор Школы бизнеса ИНЭС Вера Смирнова, координировавшая подготовку доклада. – Автоматизация, роботизация, информатизация сами по себе не решат существующих проблем компании. Поэтому каждый проект, запланированный в рамках цифровой трансформации, нужно обязательно сопоставлять со стратегическими целями. Это трудоёмко, но эти усилия обязательно окупятся, особенно в условиях ограниченных ресурсов: новые возможности появятся именно там, куда будет направлен вектор цифровых преобразований. Мы рассчитываем, что рейтинги рисков и реестры значимых факторов, собранные в докладе, помогут тем, кто будет разрабатывать стратегию цифровой трансформации своего предприятия».

Где возникают стратегические разрывы?

Выяснив, как респонденты представляют себе желаемое цифровое будущее, авторы исследования попросили их оценить фактическое состояние своих организаций. В идеальной ситуации высокая значимость того или иного фактора предполагает наличие высоких компетенций в соответствующей сфере. К сожалению, в части «цифровых» реалий в большинстве случаев ни управленческая практика руководителей организаций, ни компетенции их сотрудников не соответствуют значимости факторов цифровизации. К примеру, основные риски, возникающие вследствие цифровизации, респонденты относят к сфере киберугроз. Однако несмотря на то, что больше половины экспертов рассматривают киберугрозы как наивысший риск, большинство организаций не готовы к их парированию и никак не учитывают эти риски в стратегических документах.

Другой пример: большинство организаций демонстрирует понимание важности использования в управлении современных ERP-систем, однако 40 % организаций оценивают свою готовность по этому фактору как низкую. Такая же ситуация с цифровым представлением изделий на всех этапах их жизненного цикла: все осознают важность скорейшей цифровизации данной сферы, но треть организаций пока к этому совсем не готова. Аналогичная картина в маркетинге: треть организаций считает важным инструментом использование больших данных в маркетинговых целях, но две трети организаций не готовы его применять.

Наконец, серьёзный стратегический разрыв обнаружился в сфере развития человеческого и интеллектуального капитала компаний. Большинство компаний высоко оценивает наличие механизмов по созданию и реализации сотрудниками идей по цифровой трансформации и повышению эффективности этих процессов. Однако две трети организаций не имеют в штате таких специалистов и не используют подобные инструменты в управленческой практике. Респонденты поставили на первое место в системе управления развитием человеческого капитала институт наставничества, но в большинстве компаний передача опыта между поколениями сотрудников не носит системного характера.

«Наиболее ощутимый стратегический разрыв проявляется в отсутствии единой концептуальной и понятийной базы, – объяснил заместитель директора Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Юрий Смыслов. – В ходе недавнего форума «Цифровая экономика и ОПК России» выяснилось, что у представителей различных организаций и структур отечественной оборонки представление о том, что такое цифровая экономика и зачем она нужна, очень разное. В то же время степень цифровизации той или иной компании – фактор, который в полную силу «сыграет» только в том случае, если все партнёры этой компании, все участники кооперации находятся примерно на одном и том же уровне цифровой зрелости. «Точечная» цифровизация возможна, но максимальный и ощутимый эффект достигается только синергетически».

Важно понимать, что цифровая эволюция – не что-то запредельное. Российской оборонке она – гипотетически – вполне доступна. В нашей стране есть пример компании, которая некоторое время назад также состояла из не слишком адаптированных к изменениям организаций, а сейчас занимает лидирующие позиции в сфере управления и технологий. Это Росатом. Правда, на его трансформацию потребовалось полтора десятка лет. Справедливости ради заметим, что процесс адаптации должны проходить не только сами предприятия, стремящиеся в цифровое будущее, но и среда, в которой они существуют. В частности, нормативно-правовая база в её текущем состоянии, мягко говоря, не готова к цифровой трансформации экономики. Кроме того, значительные ресурсы у предприятий отнимает решение задач импортозамещения: к сожалению, зависимость от импорта в ряде сфер остаётся критической. Трансформацию нужно планировать!

«В последнее время для отечественной оборонки всё более актуальной становится задача диверсификации производства, то есть перевода предприятий на гражданские рельсы, – отмечает Юрий Смыслов. – Ритмичной и гарантированной загруженности в связке с ГОЗ и целевыми государственными программами предприятиям уже никто не гарантирует. Это означает только одно: руководству этих компаний пора привыкать к активному использованию инструментов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования, самостоятельно искать и прорабатывать варианты дальнейшего развития. В создании конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения, в её производстве и реализации невозможно рассчитывать на государство. Придётся самим изучать рынок и строить стратегию развития гражданского производства на многие годы вперёд».

В этих долгосрочных и среднесрочных стратегиях должны быть учтены факторы, связанные с цифровой трансформацией, считают авторы доклада. Необходимо заботиться не только о технологическом переоснащении компании или о цифровых подходах к цифровизации производства, но и о выращивании внутри компании соответствующих компетенций.

Управленцы: необходим «цифровой всеобуч»

Адаптация к цифровым реалиям накладывает определённые требования и на систему управления. Управленческие практики, сложившиеся в оборонке ещё в советские времена, делают отрасль устойчивой к внешним воздействиям. Однако эта медаль имеет и обратную сторону: устойчивость не всегда позволяет быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды, рассматривать и выбирать стратегические альтернативы и так далее. Оборонка консервативна, и убедиться в этом можно хотя бы на примере решения задач диверсификации производства, поставленных руководством страны некоторое время назад. Складывается впечатление, что многие компании выбрали политику ожидания и ничего не предпринимают, пока не поступили прямые указания сверху. Вероятно, в глубине души они до сих пор рассчитывают на сохранение объёмов ГОЗ.

«Консервативность сама по себе не всегда плоха, – считает Юрий Смыслов. – Она удерживает от опрометчивых решений, позволяет в полной мере рассмотреть и оценить все риски или большинство из них. Важно не перейти довольно зыбкую грань и не превратить здоровый консерватизм и скепсис в абсолютное неприятие любых изменений и не допустить отношение к любой трансформации как к выходу из зоны комфорта. Как ни крути, руководителю оборонного предприятия сейчас необходим так называемый цифровой тип сознания и образ мышления. По мере погружения в «цифру» управленческие решения становятся намного эффективнее и гибче, поскольку информационные технологии существенно расширяют возможности анализа и прогноза».

Авторы доклада подчёркивают, что IT-инструменты, даже самые современные, не исправят недостатки в существующей системе управления. Это означает, что устранить все огрехи, отладить неэффективные процессы, подготовить сотрудников к трансформации, укрепить команду подготовленными специалистами нужно будет на этапе формирования видения цифрового будущего своей организации, то есть задолго до начала каких-либо преобразований или даже выбора IT-инструментов.

По мнению участников исследования, для преобразования управленческой системы необходимо, чтобы руководители предприятий отрасли начали работать в едином понятийном поле и мыслили в одной парадигме. Для этого, как считают эксперты, необходим «цифровой всеобуч», то есть подготовка пары сотен «оцифрованных» директоров предприятий и организаций, готовых к тому, чтобы сформировать и реализовать стратегии цифровой трансформации своих компаний. Этот тезис авторы доклада назвали ключевым выводом исследования.

Итак, по мнению аналитиков, оборонно-промышленный комплекс страны пока не совсем готов к цифровой трансформации. Причина кроется в низком уровне зрелости соответствующих компетенций, а также в отсутствии связки между грядущей цифровизацией и сложившейся практикой стратегического управления. Эти препятствия необходимо устранять, уверены авторы документа. Трансформация должна быть комплексной, а «лоскутное» внедрение отдельных элементов IT и цифровых институтов желаемого эффекта не принесёт.

Фото: пресс-служба ЦЭРС.

Иллюстрации: доклад «К «цифре» готов? Оценка адаптивности высокотехнологичного комплекса России к реалиям цифровой экономики».

Материал предоставлен: https://profiok.com/about/news/detail.php?ID=6347