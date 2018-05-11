Об использовании новых лазерных технологий в ремонте российских самолетов



В материале корпоративного журнала «Горизонты» государственной Объединенной авиастроительной корпорации рассказывается о совместном проекте 322-й авиаремонтного завода с Институтом автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) по использованию промышленных лазеров при ремонте авиатехники.

Сократили сроки с полугода до недели

Как пишет издание, традиционно кронштейны и качалки производят из магниевых сплавов методом литья. В процессе эксплуатации на корпусах этих деталей возникают небольшие трещины, появляются пятна локальной коррозии. Поскольку в настоящее время отсутствует технология восстановления деталей из магниевых сплавов методами сварки и наплавки, то при поступлении в ремонт эти детали считаются неремонтопригодными и подлежат замене. В результате авиаремонтному заводу приходится заказывать новые кронштейны за несколько десятков километров у другого завода-изготовителя. Изготовление занимает от 6 до 18 месяцев и недешево стоит. Чтобы выйти из этого положения, разработчик самолета заменил материал на алюминий, но заводы-изготовители полностью данный процесс еще не освоили.

Инженеры-технологи 322-го авиаремонтного завода совместно с учеными Центра лазерных технологий ИАПУ ДВО РАН провели серию исследований процесса взаимодействия лазерного излучения большой мощности с магнием и его сплавами. Удалось найти технологические решения, позволяющие восстанавливать детали авиационной техники из магниевых сплавов методами лазерной сварки и лазерной порошковой наплавки. Благодаря использованию современных технологий, ремонт кронштейнов удалось сократить до недели.

Краску «смывает» лазер

Сегодня ученые ИАПУ ДВО РАН и технологи завода активно изучают новые способы применения лазерных технологий, в том числе специальных методов напыления металла при образовании полых раковин, уничтожения коррозии металла и даже снятия напряжения металла.

Также используется переносной лазер для удаления лакокрасочных покрытий перед покраской самолета. Прибор удаляет старую краску до «анода». Ранее операция смывки краски была одной из самых продолжительных. Для смывки детали погружали в агрессивные среды, что было вредно как для экологии, так и для здоровья сотрудников предприятий, выполняющих операции, преимущественно женщин.

В настоящее время проводятся внедрение новых решений и создание российского специализированного технологического оборудования, позволяющего в автоматическом режиме выполнять лазерную сварку деталей из магниевых сплавов и лазерную заварку трещин на них.

Как отмечают российские ученые, задействованные в проекте, лазер представляет собой хороший инструмент для промышленного применения. В последние годы с появлением оптоволоконных лазеров с длиной волны 1 мкм также сократилось соотношение «цена - качество». Сокращение стоимости использования промышленных лазеров позволяет активнее применять их, например, в судостроении. Дальневосточные ученые наносят специальные защитные покрытия на корабли.