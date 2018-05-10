На Параде Победы были показаны 2 из 10 МиГ-31К



В ходе показательных полетов самолетов и вертолетов ВКС России над центром Москвы 9 мая 2018 года были впервые продемонстрированы 2 самолета МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В России уже 10 таких машин, переделанных в носители нового вида оружия.

Еще за несколько дней до проведения майского парада информацию о количестве МиГ-31К, находящихся в боеготовом состоянии в ВКС России озвучил заместитель министра обороны нашей страны Юрий Борисов: «МиГ-31 — ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации».

Сведения о наличии специально доработанной версии МиГ-31 для боевого применения новых ракет «Кинжал» появилась сразу после того, как Владимир Путин проинформировал население России о завершении создания нового комплекса гиперзвукового оружия этой весной. Изначально в СМИ и специализированных блогах строились догадки о наличии 1 или 2 самолетов новой модификации, на которых будет производиться опытная эксплуатация ракет. И вот 4 мая приведены официальные данные сразу о десятке МиГ-31К с «Кинжалами». Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.



Добавим, что сейчас в России ведется программа по глубокой модернизации более чем 100 самолетов МиГ-31 предыдущих поколений. Машина получила новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вооружение, а также новое термостойкое остекление кабины, позволяющее совершать полеты на скоростях в районе 3000 км/ч (конструктивно МиГ-31 может достигать скорости в 3200-3400 км/ч). Использование перехватчиков в роли ударных машин не является чем-то новым. Еще предшественник МиГ-31 – МиГ-25 в вариантах МиГ-25РБ и МиГ-25РБС был приспособлен для нанесения бомбовых ударов, в том числе ядерным оружием.