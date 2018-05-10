ПВО Сирии, оснащенное отечественными системами ПВО, сбило более 35 израильских ракет



28 израильских боевых самолетов американского производства F-15 и F-16 нанесли удар примерно 60 ракетами «воздух – земля», не заходя в воздушное пространство Сирии по военным объектам арабской страны. Также Израиль впервые использовал почти 10 тактических ракет наземного базирования.

Согласно данным российского Минобороны, сирийским средствам ПВО удалось сбить «более половины ракет», то есть не менее 35 единиц. Каких типов, пока не сообщается, в связи с тем, что продолжается сбор обломков и их поиск. Российские силы ПВО, базирующиеся в районе нашей базы Хмеймим в Сирии, в боевых действиях не участвовали: по израильским целям отработала сирийская армия. Особенность произошедшего скоротечного боя заключалась в его внезапности и крайне ограниченном времени на реакцию систем ПВО: Израиль использует рельеф местности, системы радиоэлектронной борьбы и выполняет удары фактически со своей территории, либо из неба соседней страны - Ливан. Советская и российская техника ПВО в очередной раз продемонстрировала высокую надежность и боеготовность в сложных условиях применения.



Стоит также отметить, что почти параллельно с налетом самолетов ВВС Израиля на сирийские военные объекты с приграничной территории арабской республики был нанесен удар из реактивных систем залпового огня (предположительно иранского производства) по военным объектам израильской армии на оккупированных Голанских высотах. Согласно имеющимся данным и фото из соцсетей, ракеты достигли своей цели, вызвав разрывы и пожары. Израиль, как и в прежние годы обострений отношений между ним и Сирией, заявляет о том, что якобы сбил все выпущенные ракеты РСЗО.