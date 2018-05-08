О новых разработках российских вакцин



Как сообщают представители НПО «Микроген», входящего в госкорпорацию «Ростех», предприятие разработало новые препараты, способные составить конкуренцию мировым аналогам, и успешно завершило различные этапы целого ряда клинических исследований.

По итогам 2017 года реализованы клинические исследования первой отечественной комбинированной вакцины аАКДС–Геп B+Hib с бесклеточным коклюшным компонентом для профилактики пяти заболеваний по принципу единой инъекции (дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит B и гемофильная инфекция) – см. материал «Техносферы» http://tehnoomsk.ru/node/2917.

Завершены исследования по расширению показаний к применению препарата «Релатокс», позволившие ему стать первым российским лекарственным средством для лечения спастических форм детского церебрального паралича в возрасте от 13 до 17 лет.

Кроме того, предприятием пройдены успешно первые стадии клинических исследований инактивированной расщепленной вакцины «Микросплит», формирующей перекрестный иммунитет от ежегодных вариантов гриппа, и первой отечественной полисахаридной менингококковой вакцины против серотипов А и С.

Также НПО «Микроген» завершило клинические исследования новой отечественной культуральной живой комбинированной вакцины «Вактривир», защищающей сразу от трех заболеваний (корь, паротит, краснуха). Государственная регистрация вакцины запланирована на 2018 год.