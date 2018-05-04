«Инновационная радиоэлектроника» и «Фестиваль инноваций» готовят совместную программу мероприятий



Перечень партнеров российского конкурса продолжает расширяться, и в этом сезоне ЦНИИ «Электроника» объединяет усилия в рамках «Инновационной радиоэлектроники» с программой «Фестиваля инноваций» Форума «Микроэлектроника 2018», организатором которого выступает отраслевая организация НИИМА «Прогресс».

«Все больше появляется инициатив, направленных на поддержку талантливой молодежи и инновационных проектов. К сожалению, все охватить невозможно, поэтому наша задача, по возможности, объединять усилия и с другими проектами, чтобы дать шанс и максимальные преимущества для как можно большего числа талантливых ребят!» – отметила Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ «Электроника».

Вместе с академическим партнером – Институтом экономических стратегий РАН – для участников программы будет проведен образовательный интенсив, на котором команды получат необходимые знания о бизнес-планировании, управлении инновационными проектами и финансовом моделировании, а также организационную информацию о совместных этапах конкурса, предшествующих финалу.

Лучшие проекты получат возможность показать себя на ведущих мероприятиях в сфере стартап-индустрии – SkolkovoStartupVillage и SEMIEXPORussia 2018, среди гостей которых ожидаются множество представителей науки и бизнеса, частные инвесторы и представители российских и международных венчурных фондов.

Финалом программы станут IV Международный Форум «Микроэлектроника 2018» и XVII отраслевая научно-техническая конференция.

«В высокотехнологичной инновационной отрасли, коей является микроэлектроника, важнейшую роль играют прорывные идеи, которые становятся драйвером технологического развития, как промышленности, так и всего общества. Наша основная задача, как организаторов Конкурса, создать возможности для скорейшей реализации этих идей и соединить разработчиков передовых проектов с инвесторами, а также предприятиями на одной площадке для формирования эффективной кооперации!» - подчеркнул Станислав Фоттелер, сопредседатель оргкомитета конкурса «Фестиваль инноваций».

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Инновационная радиоэлектроника — ежегодный всероссийский конкурс научно-технических работ, проводимый с 2013 г. при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Конкурс проводится в целях формирования стратегического резерва управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной отрасли из молодых и талантливых студентов, аспирантов и исследователей, осуществляющих прикладные работы в научно-технической и экономической областях.http://inradel.ru/

Конкурс «Фестиваль инноваций» проводится ежегодно с 2016 года. Финал мероприятия проходит в рамках Международного Форума «Микроэлектроника», проводимого НИИМА «Прогресс», НИИМЭ и МИЭТ. Конкурс проводится при поддержке Союза машиностроителей России и федеральной программы «Работай в России!», в партнерстве с АО «ЦНИИ «Электроника», Фондом «Сколково», Корпорацией развития Зеленограда, Институтом экономических стратегий РАН. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Форума: microelectronica.pro