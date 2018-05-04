Продолжается прием заявок на участие в Национальной премии ПРИОРИТЕТ-2018



Продолжается прием заявок от компаний на соискание четвертой Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет – 2018». Второй этап заканчивается 31 мая. Наш медиаресурс является информационным партнером Премии и приглашает к участию в ней российские предприятия.

Почему надо принимать участие в премии «Приоритет»?

Потому что «Приоритет» – это:

1. Самая авторитетная и наиболее престижная награда в России для лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения.

2. Ведущая общественно-значимая площадка для наиболее успешных российских компаний, создающих импортозамещающую продукцию.

3. Уникальная возможность для компаний любого масштаба, специализации и сферы деятельности усилить свои позиции. Для предприятий малого и среднего бизнеса – продемонстрировать свои продукты, услуги, идеи потенциальным заказчикам, партнерам, инвесторам. Для крупного бизнеса – найти новых надежных поставщиков.

4. Эффективный маркетинговый и медиа-ресурс в сфере импортозамещения. Более 1200 проектов, более 1000 корпоративных участников, 26 номинаций, 133 лауреата, более 5000 публикаций во всех типах медиа за три года, еженедельный бюллетень «Новости импортозамещения», специальные проекты и многое другое.

5. Ежегодная торжественная церемония награждения победителей премии «Приоритет» - традиционное место профессиональных встреч и неформальных контактов всех без исключения участников движения импортозамещения в России – представителей власти, бизнеса, экспертов, СМИ.

К участию в конкурсе 2018 года приглашаются компании, работающие на российском рынке в сфере импортозамещения товаров и услуг, достигшие успехов благодаря налаживанию и развитию собственного производства, разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг.

Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2018» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Конкурс проводится в два этапа. Поступившие заявки на участие сначала проходят отборочный этап, который в этом году разделен на три периода. По его итогам претенденту присваивается звание Номинанта, которое позволяет участнику принять участие в финальном этапе – борьбе за звание Лауреата в каждой из номинаций и за специальные премии «ПРИОРИТЕТ-2018». Лауреатов определяет независимый Экспертный совет, в который входят представители власти, бизнеса и общественные деятели. Списки номинантов уже опубликован на сайте Премии: http://prioritetaward.ru/nominees-all/nomenees2018

Лауреаты и номинанты премии «Приоритет» - это те компании, которые уже добились успеха в производстве импортозамещающей продукции и услуг. Их топ-менеджерам есть чем поделиться друг с другом, задать наболевшие вопросы тем, кто принимает решения во властных структурах, инициировать новые и обсудить действующие механизмы поддержки импортозамещения в России.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится в октябре 2018 года.

Также, Оргкомитет премии напоминает об объединении двух лидирующих отраслевых площадок в 2018 году, что позволит лидерам импортозамещения в рамках единого проектного поля реализовать две взаимосвязанные задачи: показать всем заинтересованным аудиториям свою продукцию на выставке «Импортозамешение-2018» и одновременно получить ее высокую оценку в рамках премии «Приоритет-2018».