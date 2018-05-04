РуСкан 50 и РуСкан 60 – первые серийные современные российские УЗИ-сканеры



В нашей стране началось серийное производство новых медицинских УЗИ-сканеров. Аппараты «РуСкан 50» и «РуСкан 60» созданы НПО «Сканер» и завода «Калугаприбор» Концерна «Автоматика». Появление «РуСканов» имеет в своей основе партнерство с южнокорейской компанией Samsung, технологии которой в данном проекте локализованы в нашей стране.

На первом этапе планируется выпускать около 2500 УЗИ-аппаратов в год, с возможностью расширить производство при увеличении спроса. В настоящий момент российские медучреждения испытывают дефицит подобной техники: реальная потребность системы здравоохранения оценивается почти десятке тысяч устройств, а многие иностранные модели дороги как при покупке, так и в ремонте.

Новые отечественное УЗИ-оборудование полностью прошло все испытания и сертификацию, подтвердив высокий уровень качества и конкурентные технические характеристики. Аппараты могут эффективно выполнять эхограмму, диагностику по эффекту Доплера, измерение скорости движения крови, а также обследование беременных женщин, в том числе снятие кардиограмм матери и плода. Функциональные возможности приборов позволяют получать объемные изображения (3D/4D) и выполнять эластографию. В отличие от ряда крупных иностранных производителей, как правило, использующих разного рода фирменные порты и разъемы, что затрудняет использование техники, российский разработчик предусмотрел большое количество портов для подключения разнообразных датчиков. Также новые УЗИ-аппараты из России получили жидкокристаллические мониторы диагонали 19 и 21,5 дюйма с высоким разрешением картинки.

Ожидается, что первые партии новой техники закупят перинатальные центры, женские консультации и роддома. Официальный показ серийных многофункциональных ультразвуковых аппаратов состоится в Москве на ВДНХ 25-27 апреля 2018 года на выставке «Госзаказ: за цифровые закупки».