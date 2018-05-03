Российские противопожарные вертолеты впервые купила Турция



В течение 2018 года отечественный холдинг «Вертолеты России» впервые поставит в Турцию 3 новых вертолета Ка-32А11ВС. Это первая поставка российских гражданских винтокрылых машин в эту страну. До этого турки в 90-х годах покупали почти 2 десятка военно-транспортных Ми-17, их использует местный аналог Росгвардии.

Ка-32А11ВС успешно эксплуатируется в Австрии, Азербайджане, Бразилии, Индонезии, Испании, Канаде, Казахстане, Китае, Португалии, России, Швейцарии, Южной Корее, Японии. Вертолет имеет высокую грузоподъемность - до 5 тонн груза на внешней подвеске, его назначенный ресурс увеличен до 32 000 часов - что обеспечивает вертолету низкие эксплуатационные расходы и экономичность.

Противопожарный Кa-32А11ВС имеет более 40 опций противопожарного оборудования – в том числе системы типа Bambi-Bucket и Simplex, водяные пушки для горизонтального пожаротушения. Может тушить возгорания в условиях сильной задымленности, на последних этажах высотных зданий и объектах нефтегазовой промышленности. Ка-32A11BC признан экспертами одним из лучших противопожарных вертолетов в мире, является символом Глобальной вертолетной противопожарной инициативы – программы, направленной на повышение эффективности применения специализированных противопожарных вертолетов, оборудованных водосливными устройствами (ВСУ), водяными пушками и другими системами пожаротушения.