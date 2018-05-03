«Ниву» начали продавать в Тунисе



Модернизированная версия «Нивы» - LADA 4х4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации, оснащенной кондиционером – начали продавать в автосалонах североафриканской страны Тунис. АвтоВАЗ выбрал в качестве партнера крупнейшую дилерскую сеть Туниса – ARTES.

Открылся и первый фирменный автосалон в столице государства. Цена автомобиля начинается от 38 650 тунисских динаров, или около 950 000 рублей, что делает LADA 4х4 Urban наиболее доступным внедорожником на рынке Туниса (полноприводные машины остальных марок стоят там еще дороже).

Добавим, что продукция АвтоВАЗа под международной маркой LADA продается уже в 30 странах мира.