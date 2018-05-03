Русский грузовик-робот на базе КамАЗ-43083 начнет перевозки в 2019 году



Российский производитель грузовиков и спецтехники КамАЗ объявил о сроках реализации проекта «Одиссей» по созданию беспилотных грузовых машин. Первым станет беспилотный дизельный вариант КамАЗа-43083. Он выйдет на тесты летом 2018 года, а в 2019-м начнет регулярно возить грузы.

Как уже сообщала «Техносфера», в России в рамках запуска программы беспилотного автотранспорта первыми территориями его эксплуатации станут сами предприятия-разработчики. Их площади часто по размерам схожи с городскими кварталами, а меньшая загруженность другим транспортом и пешеходами позволит уменьшить риск внештатных ситуаций.

Первый экспериментальный маршрут грузовика-робота на КамАЗе будет работать на внутризаводских логистических перевозках: кабины от прессово-рамного до автомобильного завода компании будут перевозиться на беспилотных грузовиках.

Для движения будут использоваться уже существующие внутрикамазовские дороги. Планируется создать диспетчерский пост для дистанционного управления в случае необходимости и контроля за движением.

«На прессово-рамном заводе автомобиль загружается кабинами с помощью погрузчика, получает команду, отъезжает самостоятельно, без человека в кабине, движется по маршруту между заводами, заезжает в цех автомобильного завода, паркуется к дебаркадеру и ждёт разгрузки, – сообщил главный конструктор инновационных автомобилей службы главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко. – После разгрузки автомобиль направляется назад, на ПРЗ. В таком челночном режиме он перемещается по одному маршруту в течение рабочего дня».

Прототип грузового авторобота уже изготовлен. Первый «Одиссей» собран на основе дизельного грузовика КАМАЗ-43083. Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: «глаза» и другие «органы чувств» грузовику заменяют видеокамеры, радары, лидары – лазерные дальномеры и сонары. У авторобота высокоточная навигация (с погрешностью не более 3-5 см) и система связи: промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренный канал. Все данные с датчиков поступают в главный мозг машины – компьютер, где будет происходить обсчёт входящей информации о параметрах движения. Исходя из этого, и будет приниматься решение, как машине себя вести и как правильно выполнять задание.

Компьютер автомобиля разработан силами специалистов Научно-технического центра «КАМАЗа» совместно с партнёром компании – Казанским федеральным Университетом. У каждого робота предусмотрен режим ручного дистанционного управления – через джойстик или руль, как в компьютерной игре. Этот режим будет запасным на случай экстренной ситуации. Базовый режим работы – автономный режим, с мониторингом со стороны оператора. Если в пути случилось что-то нестандартное, непредусмотренное – автомобиль останавливается и ждёт команды оператора. Для этого создаётся система мониторинга и управления автороботами.

Это лишь один из беспилотных проектов, над которыми сейчас активно работают специалисты компании в рамках развития камазовских интеллектуальных транспортных систем. После проведения всех необходимых проверок и испытаний машинам-беспилотникам будет предоставлено больше самостоятельности. Проект «Одиссей» – это масштабируемый проект, и одна-две машины на маршруте в будущем превратятся в десятки и сотни.

Русский грузовик-робот сейчас проходит необходимую доработку. К концу года перед разработчиками стоит задача спроектировать и изготовить такую же машину на электроходе.

Тестовые заезды на «КАМАЗе» планируют начать уже летом 2018 года, а к концу года будут завершены настройки, чтобы с начала нового 2019 года начать выполнять рабочие рейсы с грузами.

На фото вверху: серийный автомобиль семейства КамАЗ-4308