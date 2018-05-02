Новый зенитный комплекс Панцирь-М установили на корабль проекта 22800



Третий в серии из не менее чем 18 заказанных боевых кораблей проекта 22800 «Каракурт» (см. материал «Техносферы» - http://tehnoomsk.ru/node/2979) получил новый зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М», специально разработанный для ВМФ России. Начиная с этого корабля, все МРК проекта 22800 получат это передовое вооружение.

На российском сайте forums.airbase.ru появились фото малого ракетного корабля «Шквал» проекта 22800 «Каракурт», готовящегося к спуску на воду.



На них отчетливо можно рассмотреть смонтированную новую установку ЗРАК «Панцирь-М» за основной надстройкой. В российских СМИ информация о разработке комплекса идет с 2011 года, когда его макет был показан на военной выставке в Санкт-Петербурге. Сообщалось, в частности, о том, что морской вариант «Панциря» будет оснащен 8 ракетами с дополнительными 32 ракетами – в подпалубном хранилище. Артиллерийская часть системы имеет около 1000 снарядов боекомплекта.

Несмотря на определенную унификацию с ЗРПК «Панцирь-С1», морская версия комплекса представляет собой по сути отдельную разработку. Это связано с условиями применения системы ПВО на корабле.

Добавим, что малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 полностью оправдывают свое название в честь опасного ядовитого паука. Они имеют компактные размеры (67 метров, 800 тонн), большой запас хода — до 2500 миль (более 4600 км), неплохую скорость — до 30 узлов (около 55 км/ч), а также могут действовать не только в прибережных водах — у кораблей хорошая мореходность. Самое интересное в русских «Каракуртах» это то, что они оснащены современными универсальными пусковыми установками ракет «Калибр» и «Оникс», а в перспективе могут получить и гиперзвуковые «Цирконы»